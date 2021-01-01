"أميال من الابتسامات" ترسل مساعدات إنسانية وسيارات إسعاف إلى غزة

غزة /سما/

أعلنت قافلة "أميال من الابتسامات"، اليوم الأحد، إرسال كميات من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، تتضمن سيارات إسعاف وأدوية وأدوات طبية، وأجهزة مساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة لمساعدات إغاثية للأسر الفقيرة.

وقال المنسق العام لقوافل أميال من الابتسامات الدكتور عصام يوسف، في تصريح صحفي، إن سيارات الإسعاف الـ 25 جُهزت لأغراض الاستخدامات الطبية والإسعاف، من المقرر أن يجري نقلها إلى قطاع غزة بعد عيد الأضحى المبارك.

وأشار يوسف إلى أن المساعدات أُرسلت بالتنسيق مع شركة "أبناء سيناء" وبرنامج "تحيا مصر".

وأكد أهمية استمرارية العمل الإغاثي لدعم غزة، خاصة في ظل ما تعانيه وزارة الصحة من نقص كبير في الأدوية والمستلزمات الطبية، وحالة الإنهاك التي يعانيها القطاع الطبي وطواقمه نتيجة الحصار والحروب المتكررة، إلى جانب تداعيات جائحة "كورونا".

وشكر يوسف، مصر قيادة وحكومة وشعبا على تسهيل مهامها بدعم فلسطين وقطاع غزة.

وأعربت "أميال من الابتسامات" عن أملها بالحصول على موافقة السلطات المصرية على قوائم الأسماء الخاصة بالراغبين للدخول إلى قطاع غزة، بهدف التعبير عن حالة التضامن الدولي مع فلسطين، إلى جانب كسب التضامن الدولي مع مصر في ظل ما تواجهه من قضايا ومستجدات.

وعملت أميال منذ العدوان الإسرائيلي على غزة في مايو الماضي، بالتنسيق مع الجهات المصرية لإدخال فرق الأطباء لدعم الطواقم الطبية العاملة في مستشفيات القطاع، وإجراء العمليات الجراحية الدقيقة.