  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

دراسة إسرائيلية: 53% من الإسرائيليين لا يشعرون بالأمن بعد معركة سيف القدس

الأحد 18 يوليو 2021 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
دراسة إسرائيلية: 53% من الإسرائيليين لا يشعرون بالأمن بعد معركة سيف القدس



القدس المحتلة /سما/

أظهرت دراسة أجراها معهد دراسات الأمن القومي في "تل أبيب" أن 80٪ من الإسرائيليين يرون أن العدوان الأخير على غزة كان مبررا.

وبحسب الدراسة التي نشرها المعهد، اليوم الأحد 18 يوليو 2021، أن 53% من الإسرائيليين أن شعورهم بالأمن الشخصي قد تضاءل بعد معركة سيف القدس.

وأشار المعهد في دراسته إلى أن 14% من الإسرائيليين يعارضون اقتحام الأقصى كونه يتسبب في اشتعال الأوضاع والتصعيد الميداني.

في الوقت ذاته يرى 40% من الإسرائيليين بأنه يجب السماح باقتحام الأقصى بعيداً عن العواقب الميدانية والأمنية.

وعززت معركة سيف القدس التي خاضتها المقاومة الفلسطينية مؤخراً للدفاع عن المسجد الأقصى والقدس من عدم شعور الإسرائيليين بالأمن بعدما تمكنت من إطلاق قرابة 4 آلاف صاروخ في 11 يوماً مستهدفة العمق المحتل من ريمون في أقصى جنوب فلسطين وحتى تل أبيب.

وبلغت التقديرات الإسرائيلية للخسائر المادية لمعركة سيف القدس لدى الاحتلال الإسرائيلي بقرابة 7 مليار شاقل، من بين الخسائر المالية التي تكبدها ربع مليار شاقل كانت بمثابة خسائر مالية مباشرة و3 مليارات خسائر لجيش وشرطة الاحتلال.

#اسرائيل #معهد دراسات الأمن القومي #معركة سيف القدس #الجيش الإسرائيلي #قطاع غزة #المقاومة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

الرجوب يوجه رسالة للفصائل الفلسطينية: 62% من الأسرى يتبعون حركة فتح

تفاصيل لقاء اشتيه وشخصيات وطنية وحقوقية حول مطالب الحراك الشعبي بعد مقتل بنات

معهد اسرائيلي: تل أبيب أمام تهديدات متعددة الجبهات قابلة للأنفجار.. وهذا ما يجب عليها فعله!

نفتالي بينيت يأمر بمواصلة اقتحام المستوطنين للأقصى

صحيفة عبرية: صورة إسرائيل عالمياً.. بين مشاهد خراب غزة وجدوى الـ “إف 16”!

صحيفة: إسرائيل تلمح لإستبدال الدور المصري بالتركي لابرام صفقة تبادل الأسرى مع حماس

"جيشنا سيكون جاهزا".. رئيس وزراء إثيوبيا يوجه رسالة حازمة إلى الأعداء

الأخبار الرئيسية

إدانات فلسطينية ودولية لاستباحة الأقصى: محاولة لتثبيت واقع جديد في المسجد

مستشار الرئيس: اسرائيل تشعل حربا دينية.. ولا حق لها دينيا وتاريخيا وقانونيا في أي شبر من القدس

فصائل المقاومة بغزة تهدد و تمنح الوسطاء فرصة لرفع الحصار وإعادة الإعمار

وزيرة الصحة : 85 إصابة و23 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا في فلسطين

"جيشنا سيكون جاهزا".. رئيس وزراء إثيوبيا يوجه رسالة حازمة إلى الأعداء

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية