  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أوقاف غزة تستعد لتنفيذ مشروع لحوم الأضاحي

الأحد 18 يوليو 2021 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
أوقاف غزة تستعد لتنفيذ مشروع لحوم الأضاحي



غزة /سما/

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، عن استعدادها لتنفيذ مشروع لحوم الأضاحي لعام 1442هـ/2021م، على عشرات الآلاف من الأسر الفقيرة والمحتاجة في قطاع غزة، خلال أيام عيد الأضحى، بتمويل كريم من المؤسسات المانحة الدولية والمحلية.

وقالت الوزارة، في بيان صدر عنها اليوم الأحد: "سيتم ذبح (250) رأس عجل خلال أيام عيد الأضحى، وتوزيعها على الأسر الفقيرة في جميع محافظات قطاع غزة, عبر لجان الزكاة التابعة لوزارة الأوقاف على مستوى القطاع".

أضافت أنّها شكلت لجنة خاصة للإشراف على تنفيذ المشروع ومتابعة عملية ذبح الأضاحي وتجميدها وتغليفها وتوزيعها على الفئات المستهدفة.

وأشارت الوزارة، إلى أنّ اللجنة زارت المكان المخصص لذبح الأضاحي لتفقدها والتأكد من الأوزان والمواصفات المطلوبة وسلامة الإجراءات كافة.

وفي ختام بيانها، عبّرت عن شكرها للمؤسسات المانحة في العالم الإسلامي، التي أولت اهتمامًا لسكان قطاع غزة الذين يعيشون ظروفًا اقتصادية صعبة جراء الحصار.

#غزة #وزارة الاوقاف #مشروع لحوم الأضاحي #قطاع غزة #عيد الاضحى

الأكثر قراءة اليوم

الرجوب يوجه رسالة للفصائل الفلسطينية: 62% من الأسرى يتبعون حركة فتح

تفاصيل لقاء اشتيه وشخصيات وطنية وحقوقية حول مطالب الحراك الشعبي بعد مقتل بنات

معهد اسرائيلي: تل أبيب أمام تهديدات متعددة الجبهات قابلة للأنفجار.. وهذا ما يجب عليها فعله!

نفتالي بينيت يأمر بمواصلة اقتحام المستوطنين للأقصى

صحيفة عبرية: صورة إسرائيل عالمياً.. بين مشاهد خراب غزة وجدوى الـ “إف 16”!

صحيفة: إسرائيل تلمح لإستبدال الدور المصري بالتركي لابرام صفقة تبادل الأسرى مع حماس

صحيفة عبرية لقضاة إسرائيل: بأي حق تتركون قتلة دوابشة وشأنهم.. وتهدمون بيت شلبي؟

الأخبار الرئيسية

إدانات فلسطينية ودولية لاستباحة الأقصى: محاولة لتثبيت واقع جديد في المسجد

مستشار الرئيس: اسرائيل تشعل حربا دينية.. ولا حق لها دينيا وتاريخيا وقانونيا في أي شبر من القدس

دراسة إسرائيلية: 53% من الإسرائيليين لا يشعرون بالأمن بعد معركة سيف القدس

فصائل المقاومة بغزة تهدد و تمنح الوسطاء فرصة لرفع الحصار وإعادة الإعمار

وزيرة الصحة : 85 إصابة و23 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا في فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية