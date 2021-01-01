أوقاف غزة تستعد لتنفيذ مشروع لحوم الأضاحي

غزة /سما/

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، عن استعدادها لتنفيذ مشروع لحوم الأضاحي لعام 1442هـ/2021م، على عشرات الآلاف من الأسر الفقيرة والمحتاجة في قطاع غزة، خلال أيام عيد الأضحى، بتمويل كريم من المؤسسات المانحة الدولية والمحلية.

وقالت الوزارة، في بيان صدر عنها اليوم الأحد: "سيتم ذبح (250) رأس عجل خلال أيام عيد الأضحى، وتوزيعها على الأسر الفقيرة في جميع محافظات قطاع غزة, عبر لجان الزكاة التابعة لوزارة الأوقاف على مستوى القطاع".

أضافت أنّها شكلت لجنة خاصة للإشراف على تنفيذ المشروع ومتابعة عملية ذبح الأضاحي وتجميدها وتغليفها وتوزيعها على الفئات المستهدفة.

وأشارت الوزارة، إلى أنّ اللجنة زارت المكان المخصص لذبح الأضاحي لتفقدها والتأكد من الأوزان والمواصفات المطلوبة وسلامة الإجراءات كافة.

وفي ختام بيانها، عبّرت عن شكرها للمؤسسات المانحة في العالم الإسلامي، التي أولت اهتمامًا لسكان قطاع غزة الذين يعيشون ظروفًا اقتصادية صعبة جراء الحصار.