  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تركيا تدعو الاحتلال لوقف خطواته الاستفزازية بحق المسجد الأقصى

الأحد 18 يوليو 2021 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا تدعو الاحتلال لوقف خطواته الاستفزازية بحق المسجد الأقصى



انقرة /سما/

عقّبت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد، على انتهاك قوات الاحتلال الإسرائيلية حرمة المسجد الأقصى من خلال السماح لحشود من اليهود الأرثذوكس المتطرفين باقتحام باحات الأقصى، وتنفيذ اعتقالات بحق الفلسطينيين.

ودعت الخارجية التركية، في بيان لها، حكومة الاحتلال الاسرائيلي وضع حد لخطواتها الاستفزازية بحق الحرم القدسي؛ لتفادي عواقب خطيرة محتملة لاستمرار التصعيد، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".

وعبّرت عن إدانة أنقرة لاعتقال القوات الإسرائيلية عددًا من الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال باستخدام "سلوك مسيئ للكرامة".

وحذرت من "الخطورة القصوى لاستمرار مثل هذه الاستفزازات في الظروف الحالية، عندما لا تزال أجواء التوتر والتصعيد والنزاع التي تسبب فيها عدوان إسرائيل بحق الأقصى خلال شهر رمضان الكريم ماثلة في الذاكرة".

وفي ختام البيان، أكّدت الخارجية التركية، على أن بلادها تحث الاحتلال الإسرائيلي مجددًا على "وقف هذه التصرفات الاستفزازية فورًا".

#الخارجية التركية #اسرائيل #تركيا #الانتهاكات الإسرائيلية #المسجد الاقصى

الأكثر قراءة اليوم

الرجوب يوجه رسالة للفصائل الفلسطينية: 62% من الأسرى يتبعون حركة فتح

تفاصيل لقاء اشتيه وشخصيات وطنية وحقوقية حول مطالب الحراك الشعبي بعد مقتل بنات

معهد اسرائيلي: تل أبيب أمام تهديدات متعددة الجبهات قابلة للأنفجار.. وهذا ما يجب عليها فعله!

نفتالي بينيت يأمر بمواصلة اقتحام المستوطنين للأقصى

صحيفة عبرية: صورة إسرائيل عالمياً.. بين مشاهد خراب غزة وجدوى الـ “إف 16”!

صحيفة: إسرائيل تلمح لإستبدال الدور المصري بالتركي لابرام صفقة تبادل الأسرى مع حماس

"جيشنا سيكون جاهزا".. رئيس وزراء إثيوبيا يوجه رسالة حازمة إلى الأعداء

الأخبار الرئيسية

إدانات فلسطينية ودولية لاستباحة الأقصى: محاولة لتثبيت واقع جديد في المسجد

مستشار الرئيس: اسرائيل تشعل حربا دينية.. ولا حق لها دينيا وتاريخيا وقانونيا في أي شبر من القدس

دراسة إسرائيلية: 53% من الإسرائيليين لا يشعرون بالأمن بعد معركة سيف القدس

فصائل المقاومة بغزة تهدد و تمنح الوسطاء فرصة لرفع الحصار وإعادة الإعمار

وزيرة الصحة : 85 إصابة و23 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا في فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية