تركيا تدعو الاحتلال لوقف خطواته الاستفزازية بحق المسجد الأقصى

انقرة /سما/

عقّبت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد، على انتهاك قوات الاحتلال الإسرائيلية حرمة المسجد الأقصى من خلال السماح لحشود من اليهود الأرثذوكس المتطرفين باقتحام باحات الأقصى، وتنفيذ اعتقالات بحق الفلسطينيين.

ودعت الخارجية التركية، في بيان لها، حكومة الاحتلال الاسرائيلي وضع حد لخطواتها الاستفزازية بحق الحرم القدسي؛ لتفادي عواقب خطيرة محتملة لاستمرار التصعيد، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".

وعبّرت عن إدانة أنقرة لاعتقال القوات الإسرائيلية عددًا من الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال باستخدام "سلوك مسيئ للكرامة".

وحذرت من "الخطورة القصوى لاستمرار مثل هذه الاستفزازات في الظروف الحالية، عندما لا تزال أجواء التوتر والتصعيد والنزاع التي تسبب فيها عدوان إسرائيل بحق الأقصى خلال شهر رمضان الكريم ماثلة في الذاكرة".

وفي ختام البيان، أكّدت الخارجية التركية، على أن بلادها تحث الاحتلال الإسرائيلي مجددًا على "وقف هذه التصرفات الاستفزازية فورًا".