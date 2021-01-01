دحلان: أستغرب صمت المسؤولين تجاه جرائم الاحتلال بالقدس

أكد قائد تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة "فتح" النائب محمد دحلان، اليوم الأحد، على أن اعتداءات المستوطنين في القدس والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى تستوجب أكثر من مجرد الإدانة والتنديد.
وقال دحلان في بيان صحفي: "القدس هي قلب فلسطين النابض، ولا مناص من إذعان الاحتلال لحق شعبنا الثابت في القدس عاصمة أبدية".
وأضاف: "أستغرب صمت المسؤولين الفلسطينيين تجاه كل الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه في القدس".
وتساءل: "أين المواقف والسياسات؟ أين الجهد الدبلوماسي؟ أين دعوة المؤتمر الإسلامي ولجنة القدس ومجلس الجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي لإدانة سلوك الاحتلال وردعه بقرارات وإجراءات حقيقية وجادة؟، لماذا هذا الصمت في الوقت الذي تصرخ فيه القدس، ويواجه شبابها ونساؤها وشيوخها وأطفالها اعتداءات الاحتلال؟؟".
وأكمل دحلان: "يجب على العالم كله أن يعرف أن القدس تمثل هوية الفلسطينيين وتراثهم وتاريخهم وأملهم ومستقبلهم، وأن كل فلسطيني في هذا العالم مستعد للتضحية بكل ما يملك، بما في ذلك روحه، من أجل القدس ومقدساتها".