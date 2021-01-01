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دحلان: أستغرب صمت المسؤولين تجاه جرائم الاحتلال بالقدس

الأحد 18 يوليو 2021 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
دحلان: أستغرب صمت المسؤولين تجاه جرائم الاحتلال بالقدس



غزة /سما/

أكد قائد تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة "فتح" النائب محمد دحلان، اليوم الأحد، على أن اعتداءات المستوطنين في القدس والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى تستوجب أكثر من مجرد الإدانة والتنديد.

وقال دحلان في بيان صحفي: "القدس هي قلب فلسطين النابض، ولا مناص من إذعان الاحتلال لحق شعبنا الثابت في القدس عاصمة أبدية".

وأضاف: "أستغرب صمت المسؤولين الفلسطينيين تجاه كل الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه في القدس".

وتساءل: "أين المواقف والسياسات؟ أين الجهد الدبلوماسي؟ أين دعوة المؤتمر الإسلامي ولجنة القدس ومجلس الجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي لإدانة سلوك الاحتلال وردعه بقرارات وإجراءات حقيقية وجادة؟، لماذا هذا الصمت في الوقت الذي تصرخ فيه القدس، ويواجه شبابها ونساؤها وشيوخها وأطفالها اعتداءات الاحتلال؟؟".

وأكمل دحلان: "يجب على العالم كله أن يعرف أن القدس تمثل هوية الفلسطينيين وتراثهم وتاريخهم وأملهم ومستقبلهم، وأن كل فلسطيني في هذا العالم مستعد للتضحية بكل ما يملك، بما في ذلك روحه، من أجل القدس ومقدساتها".

#التيار الاصلاحي لحركة فتح #محمد دحلان #القدس #المسجد الاقصى

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