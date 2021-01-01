مفتى القدس: استخدام القوة مهما بلغت لن يغير واقع المسجد الأقصى

القدس المحتلة /سما/

قال مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، اليوم الأحد، إنّ محاولات وجماعات التطرف الإستيطانية لفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى ستفشل بفعل صمود شعبنا وتصدي المرابطين وحراس المسجد.

وأضاف الشيخ حسين في حديث لإذاعة صوت فلسطين، "إنّ المسجد الأقصى بكل مساحته هو ملك للمسلمين وحدهم ولا حق لأحد غيرهم فيه"، مؤكّدًا على أنّ استخدام القوة مهما بلغت لن تغير هذا الواقع.

وأشار حسين، إلى أنّ هذا الاعتداء على المسجد الأقصى ليس الاعتداء الأول ولن يكون الأخير في ظل محاولات فرض واقع جديد، مستذكرًا ما حدث خلال احتفال هذه الجماعات بما يسمى خراب الهيكل المزعوم عام 1990 من اعتداءات أدت لارتقاء 21 شهيدا في باحات المسجد.