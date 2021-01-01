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العميد النادي: خطة متكاملة لتهيئة الأجواء خلال عيد الأضحى

الأحد 18 يوليو 2021 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
العميد النادي: خطة متكاملة لتهيئة الأجواء خلال عيد الأضحى



غزة /سما/

قال مدير إدارة العمليات والاتصالات في الشرطة العميد علي النادي، إن كافة إدارات الشرطة المتخصصة في المحافظات الخمس ستعمل على تذليل العقبات وتوفير أجواء الهدوء والسكينة قبيل العيد وخلال أيامه، من خلال تسهيل حركة المرور بالأسواق ومتابعة البائعين وتوفير سبل الراحة للمواطنين.

وبين النادي اليوم الخميس، أن الشرطة شرعت من خلال إداراتها المتخصصة الانتشار الواسع في الأماكن الحيوية لتوفير الراحة والطمأنينة للمواطنين في قطاع غزة، خاصة وأن هناك اهتمام بالأعياد والمناسبات الخاصة، وعيد الأضحى هو أحد المناسبات التي تولي الشرطة به اهتماماً خاصاً.

وأوضح أن شرطة المحافظات بدأت منذ أسبوع بمتابعة الأسواق بالتعاون مع شرطة البلديات من خلال متابعتها الباعة وفتح الطريق أمام حركة السير، مضيفاً "ستشدد شرطة المحافظات إجراءات الانتشار والسيطرة الأمنية خلال أيام عيد الأضحى، وتسيير دورياتها علـى جميـع المتنزهـات والأماكن الترفيهية".

وأشار العميد النادي إلى أن شرطة البلديات تعمل على ترتيب الأسواق ومتابعة البسطات العشوائية الممتدة في الطرقات، ومنع الباعة من إغلاق الطرق أمام حركة السير وذلك بالتعاون مع شرطة المرور.

وفيما يتعلق بعمل مباحث التموين، أوضح النادي أن المباحث تتابع منذ شهر مزارع وأحواش الأبقار والمواشي التي سيتم بيعها كأضاحي للمواطنين.

إجراءات السلامة

وأكد العميد أن مباحث التموين تعمل على متابعة محلات بيع المواد الغذائية للتأكد من صلاحيتها والتزامها بإجراءات السلامة، وضبط الألعاب النارية والمفرقعات من خلال جولاتها التفتيشية.

وحول جهود شرطة المرور خلال العيد، لفت العميد النادي إلى أنها عززت من تواجدها علـى كافـة المفترقات الرئيسية بمساندة الإدارات الأخـرى المشاركة، ونشر قواتها لتسهيل حركة السير أمام المواطنين ومحيط الأسواق ومنع المركبات من الاصطفاف على جانبي الطريق.

وبيَّن أن شرطة المرور ستعمل خلال أيام عيد الأضحى على تسهيل الحركـة المرورية في أماكن إقامة الصـلاة وفي المفترقات والأماكن العامة خلال وقت الصلاة وبعد الانتهاء منها، كما ستنشر دورياتها لتسهيل الحركة المرورية على الخط الساحلي، والمناطق الحيوية.

#الشرطة الفلسطينية #قطاع غزة #عيد الاضحى

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