مصر تفتح معبر رفح استثنائيا لعبور العالقين الفلسطينيين بالعريش

غزة /سما/(د ب أ)

فتحت السلطات المصرية معبر رفح البري استثنائيا، صباح اليوم الأحد من تجاه واحد لعبور العالقين الفلسطينين المتواجدين في العريش بشمال سيناء.

وأكد مصدر أمني مصري مسؤول، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) فتح المعبر صباح اليوم وتدفق الفلسطينيين من الجانب المصري لعبوره، مشيرا إلى أنه جاري إنهاء إجراءات السفر وسط إجراءات أمنية وطبية احترازية.

بدوره، قال الحاج كمال الخطيب مندوب السفارة الفلسطينية بالقاهره فى معبر رفح ورئيس الجالية الفلسطينية فى سيناء لـ (د. ب. أ) إن الجهات المصرية المختصة وافقت على فتح معبر رفح البري استثنائيًا اليوم من أجل عودة المواطنين الفلسطينيين المتواجدين في مدينة العريش والذين وصلوا إليها يوم الخميس الماضي.

وعبر الخطيب عن شكره للسلطات المصرية على قرارها بفتح المعبر خلال عطلة عيد الأضحى و تذليل الصعاب أمام الشعب الفلسطيني وتيسير سبل العودة إلى غزة.