أوقاف غزة تعلن إنهاء التباعد في 70 مسجدًا بعد حملة تطعيم ضد كورونا

غزة /سما/

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، إنهاء حالة التباعد بين المصلين في 70 مسجدًا، وذلك بعد أن نفذت حملة التطعيم ضد كورونا والتي بدأتها مع وزارة الصحة.

وأوضحت الأوقاف في بيان لها، أن حملة التطعيم ما زالت مستمرة، مشيرةً الى أنها أنهت تطعيم المواطنين في قرابة 70 مسجدًا، والسماح لهم برص الصفوف أثناء الصلاة.

وقالت الوزارة إن تنظيم حملة التطعيم على مستوى المساجد في قطاع غزة جاء من باب الشعور بالمسؤولية لتوفير السلامة الصحية والوقائية للمواطنين والمجتمع من جانب، وكذلك استجابة لدعوة وزارة الصحة بضرورة وأهمية التطعيم.

ودعت المواطنين إلى التعامل الإيجابي مع حملة التطعيم من أجل سلامة الجميع وعودة المساجد لطبيعتها.