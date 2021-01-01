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أوقاف غزة تعلن إنهاء التباعد في 70 مسجدًا بعد حملة تطعيم ضد كورونا

الأحد 18 يوليو 2021 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
أوقاف غزة تعلن إنهاء التباعد في 70 مسجدًا بعد حملة تطعيم ضد كورونا



غزة /سما/

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، إنهاء حالة التباعد بين المصلين في 70 مسجدًا، وذلك بعد أن نفذت حملة التطعيم ضد كورونا والتي بدأتها مع وزارة الصحة.

وأوضحت الأوقاف في بيان لها، أن حملة التطعيم ما زالت مستمرة، مشيرةً الى أنها أنهت تطعيم المواطنين في قرابة 70 مسجدًا، والسماح لهم برص الصفوف أثناء الصلاة.

وقالت الوزارة إن تنظيم حملة التطعيم على مستوى المساجد في قطاع غزة جاء من باب الشعور بالمسؤولية لتوفير السلامة الصحية والوقائية للمواطنين والمجتمع من جانب، وكذلك استجابة لدعوة وزارة الصحة بضرورة وأهمية التطعيم.

ودعت المواطنين إلى التعامل الإيجابي مع حملة التطعيم من أجل سلامة الجميع وعودة المساجد لطبيعتها.

#غزة #وزارة الاوقاف #مساجد غزة

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