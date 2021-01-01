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بينيت يوعز بتشديد إجراءات فرض القيود بعد تصاعد المنحنى الوبائي

الأحد 18 يوليو 2021 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت يوعز بتشديد إجراءات فرض القيود بعد تصاعد المنحنى الوبائي



القدس المحتلة /سما/

أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إلى الجهات المعنية بتشديد إجراءات فرض القيود الصحية في ظل انتشار فيروس كورونا مجددًا.

جاء ذلك في جلسة خاصة لمناقشة تشديد القيود على إثر تصاعد المنحنى الوبائي، حيث شارك في الجلسة وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هوروفيتس، ووزير الأمن الداخلي عومير بار ليف، ومفتش الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي، والمستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت ومسؤولون آخرون. بحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.

وفي ظل هذه المعطيات، قامت وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية بعرض “برنامج وطني شامل” من أجل مكافحة انتشار الوباء، يشمل استخدام وسائل تكنولوجية رقمية، إضافة إلى ضمان تطبيق الأنظمة الصحية في الميدان من خلال نشر قوات شرطية ومفتشين في أماكن مختلفة.

وقرر بينيت، تقديم لوائح اتهام جنائية بحق من يخرق الأنظمة وإلزامه بالمثول أمام القضاء في حال خرق الحجر الصحي، كما وقرر أيضًا فرض قيود مشددة في الأعراس والمناسبات.

وبلغ عدد حالات كورونا النشطة في إسرائيل 6625 بينهم 62 حالة وصفت بالخطيرة، من بينهم 14 موصولين بأجهزة تنفس صناعي، فيما وصل عدد الوفيات الاجمالي منذ تفشي الجائحة 6447.

#الحكومة الاسرائيلية #نفتالي بينت #فيروس كورونا #اسرائيل

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