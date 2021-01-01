  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محكمة جرائم الفساد تصدر حكما بالحبس لمدة سنتين لمدان بتهمة الاختلاس

الأحد 18 يوليو 2021 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة جرائم الفساد تصدر حكما بالحبس لمدة سنتين لمدان بتهمة الاختلاس



رام الله /سما/

 أصدرت محكمة جرائم الفساد برئاسة القاضي عادل أبو صالح وعضوية القاضي بشير عوض والقاضي محمد رسول، حكماً بإدانة المتهم (ع،ا) والذي يعمل موظفاً عمومياً في إحدى الوزارات عن تهمة الاختلاس سنداً لأحكام المادة 174/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس لمدة 3 سنوات والغرامة المالية 100 دينار أردني، ولقيام المدان برد المتحصلات الجرمية فإن المحكمة تقرر تخفيض العقوبة المفروضة بحقه لتصبح الحبس لمدة سنتين حبساً فعلياً والغرامة 100 دينار أردني.

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة الأستاذ سفيان أبوزهيرة، وذلك بعد أن قامت نيابة جرائم الفساد بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .

#محكمة جرائم الفساد

الأكثر قراءة اليوم

الرجوب يوجه رسالة للفصائل الفلسطينية: 62% من الأسرى يتبعون حركة فتح

تفاصيل لقاء اشتيه وشخصيات وطنية وحقوقية حول مطالب الحراك الشعبي بعد مقتل بنات

معهد اسرائيلي: تل أبيب أمام تهديدات متعددة الجبهات قابلة للأنفجار.. وهذا ما يجب عليها فعله!

نفتالي بينيت يأمر بمواصلة اقتحام المستوطنين للأقصى

صحيفة عبرية: صورة إسرائيل عالمياً.. بين مشاهد خراب غزة وجدوى الـ “إف 16”!

صحيفة: إسرائيل تلمح لإستبدال الدور المصري بالتركي لابرام صفقة تبادل الأسرى مع حماس

صحيفة عبرية لقضاة إسرائيل: بأي حق تتركون قتلة دوابشة وشأنهم.. وتهدمون بيت شلبي؟

الأخبار الرئيسية

إدانات فلسطينية ودولية لاستباحة الأقصى: محاولة لتثبيت واقع جديد في المسجد

مستشار الرئيس: اسرائيل تشعل حربا دينية.. ولا حق لها دينيا وتاريخيا وقانونيا في أي شبر من القدس

دراسة إسرائيلية: 53% من الإسرائيليين لا يشعرون بالأمن بعد معركة سيف القدس

فصائل المقاومة بغزة تهدد و تمنح الوسطاء فرصة لرفع الحصار وإعادة الإعمار

وزيرة الصحة : 85 إصابة و23 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا في فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية