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ارسال القافلة الثالثة من مساعدات الخليل إلى غزة

الأحد 18 يوليو 2021 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارسال القافلة الثالثة من مساعدات الخليل إلى غزة



الخليل /سما/

 قال حسام الزغل عضو مجلس إدارة غرفة الخليل و مسؤول حملة " خليل الرحمن للأهل في غزة" بأن الحملة قد ارسلت، اليوم، القافلة الثالثة من المساعدات للاهل في غزة، والتي جمعها منذ اطلاق الحملة قبل نحو شهر ونصف.

واوضح الزغل، ان قافلة المساعدات، كان يفترض ان تذهب الىقطاع غزة قبل اسابيع، لكن عمليات التنسيق بين الجهات المختصة أجلت ذلك الى اليوم، منوهاً بان جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني ستعمل على توزيع هذه المساعدات على مستحقيها في القطاع، حيث تم الاتفاق معها مسبقاً على تولي هذه المسؤولية، كما كانت هي مسؤولة عن عمليات توزيع القافلتين الاولى والثانية.

وأشار الى وجود بعض المساعدات لا زالت في مقر الحملة والتي تقدر بنحو شاحنتين سيتم ارسالها خلال الفترة القادمة

وشكر الزغل باسم رئيس واعضاء مجلس إدارة غرفة الخليل، جميع المؤسسات الشريكة في حملة "خليل الرحمن للأهل في غزة" والمحسنين والمحسنات الذين قدموا المساعدات الى اهلهم في القطاع.

#غرفة الخليل #قطاع غزة

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