إسرائيل: اختبار أولي لدواء على أساس الخلايا الجذعية لعلاج المصابين بكورونا

القدس المحتلة /سما/

قال مستوصف رامبام في حيفا، إنه تم بنجاح إنجاز المرحلة الأولى من اختبار دواء إسرائيلي جديد، على أساس الخلايا الجذعية لعلاج المصابين بكوفيد-19.



ووفقًا للمستوصف، تطلب الأمر ثلاث حقن فقط خلال يوم واحد لتحسين وضبط مستوى التشبع بالأكسجين، وتحسين حالة المرضى بشكل كبير، والآن ينتقل المختصون إلى المرحلة الثانية من الاختبارات.



وحسب كبير الباحثين تومر برونشتاين، قامت شركة Bonus BioGroup Ltd خلال سنوات عديدة بدراسة الخلايا الجذعية لاستخدامها في الجراحة التجميلية وجراحة العظام.



وذكر أن الأبحاث أظهرت أن الأدوية المعتمدة على الخلايا الجذعية يمكن أن تكون فعالة للغاية في علاج كوفيد.