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قلق إسرائيلي من استغلال "حزب الله" الأزمة اللبنانية لمصلحته

الأحد 18 يوليو 2021 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
قلق إسرائيلي من استغلال "حزب الله" الأزمة اللبنانية لمصلحته



القدس المحتلة /سما/

أعرب مسؤولن في الجيش الإسرائيلي عن قلقهم من تعزيز "حزب الله" نفوذه داخل لبنان، واستغلال الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد لمصلحته السياسية.
 
ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية صباح اليوم، عن قائد الفرقة 91 شلومي بيندر -المسؤول عن حماية الحدود مع لبنان- قوله: إن "هناك خطر حقيقي من استغلال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، للفوضى في لبنان في توسيع سلطته وسلطة إيران داخل لبنان".
 
وقالت الصحيفة: إن "قيادة المنطقة الشمالية بالجيش الإسرائيلي، تستعد لاحتمال أن يحاول آلاف اللبنانيين الوصول على متن قوارب إلى الحدود مع إسرائيل في محاولة لإيجاد مستقبل أفضل".

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