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حركة إسرائيلية تتهم الأمم المتحدة بتمويل حركات مقاطعة إسرائيل "BDS"

الأحد 18 يوليو 2021 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
حركة إسرائيلية تتهم الأمم المتحدة بتمويل حركات مقاطعة إسرائيل "BDS"



القدس المحتلة /سما/

كشف تقرير جديد لحركة "ام ترتسو" اليمينية الإسرائيلية، ونشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الأحد، أن الأمم المتحدة "موّلت في السنوات الأخيرة، وتستمر في تمويل المنظمات التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل وتنتمي إلى حركة المقاطعة BDS".
 
وأشارت الصحيفة إلى أن قسمًا من هذه المنظمات لها صلة بحركة "حماس" و"الجبهة الشعبية" في قطاع غزة.
 
وبحسب التقرير فإن الأمم المتحدة قدمت بين عامي 2016 و 2020، ما لا يقل عن 40 مليون دولار إلى 19 منظمة مدنية فلسطينية تروج لحركة مقاطعة إسرائيل BDS.
 
وأضاف التقرير أن هذه المنظمات "تعمل ضد إسرائيل في مؤسسات دولية، وثمانية منها لديها اتصالات مع منظمات إرهابية"، وفق تعبير الصحيفة.
 
ونوهت الصحيفة إلى أنه وفقًا لوكالة التنمية الدولية الأمريكية (USAID) فإن اثنتين من المنظمات وهما، اتحاد لجان العمل الزراعي الفلسطينية (UAWC) واتحاد لجان العمل الصحي (UHWC)، هما الذراعان الزراعي والصحي لمنظمة "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، بينما تعمل المنظمات المتبقية على الترويج لحركة مقاطعة BDS.
 
ووفقًا للتقرير الذي نقلته الصحيفة عن الحركة اليمينية فإن الأمم المتحدة تمول هذه المنظمات من خلال ثلاث وكالات رئيسية، وهم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، ومجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (UNSDG)، أما الثالثة فهي منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).
 
وردًّا على تقرير حركة "ام ترتسو"، قالت الأمم المتحدة: إن "وكالات الأمم المتحدة تقوم باستمرار بمراجعة الهيئات التي تعمل معها، فيما يتعلق بقائمة الأفراد والهيئات الذين تدار ضدهم إجراءات باسم مجلس الأمن. كما أننا ندرك القرارات الأخرى ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة".
 
ومن جانبه، وعد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان "بتقديم النتائج الخطيرة التي أصدرها التقرير إلى الأمين العام للأمم المتحدة. وسأطالب بمناقشة متعمقة لجميع آليات تمويل الأمم المتحدة"، على حد قوله.

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