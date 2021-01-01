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نهاية مأساوية لمشهورة انستقرام سقطت من ارتفاع شاهق

الأحد 18 يوليو 2021 02:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
نهاية مأساوية لمشهورة انستقرام سقطت من ارتفاع شاهق



وكالات / سما /

لقيت صوفيا تشيونغ نجمة الأماكن الشاهقة الشهيرة في "إنستغرام" حتفها، إثر سقوطها عن علو في منطقة شلال أثناء التقاط صور "سيلفي" مع أصدقائها. وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، السبت، أن صوفيا تشيونغ ( 32 عاما) من المؤثرين على "إنستغرام" معروفة بتسلقها الأماكن الهاشقة، في هونغ كونغ. وفقا لسكاي نيوز. وقالت إن تشيونغ انزلقت أثناء التقطت الصور لتقع عن ارتقاع عال قبالة شلال في منطقة يوين لونغ في هونغ كونغ.

ولم تعرف صوفي عندما اصطحبت ثلاثة من أصدقائها أن رحلة الاستمتاع في حديقة طبيعية ستكون اليوم الأخير في حياتها. وبعدما سقطت "نجمة إنستغرام" في الماء، اتصل أصدقاؤها بخدمات الطوارئ ووصل المسعفون بسرعة إلى المكان، حيث تمكنوا من الوصول إلى جسدها ونقلوها بسرعة إلى المستشفى، وهناك أعلن عن وفاتها. واشتهرت صوفيا بأنها كانت جريئة وشاركت صوراً لمغامراتها المحفوفة بالمخاطر وهي تتسلق حواف المناطق الشاهقة وقمم الجبال. وتقول في سيرتها الذاتية عن حبها للمغامرات "يجب أن تكون الحياة ممتعة وليست غبية".

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