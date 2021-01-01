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تطور ثوري لـ"واتساب".. تحرر من هاتفك واستمتع بالمراسلات

الأحد 18 يوليو 2021 02:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
تطور ثوري لـ"واتساب".. تحرر من هاتفك واستمتع بالمراسلات



وكالات / سما /

أعلن تطبيق "واتساب" للمراسلة عبر الهاتف الذكي، المملوك لشركة "فيسبوك" العملاقة، إطلاق تجربة تهدف إلى تحرير مستخدميه من الهواتف المحمولة وقيودها كأعطال البطارية المألوفة.

وأوضحت الشركة التي يتجاوز عدد مستخدميها المليارين أن الاختبار المحدود النطاق سيتيح للمستخدمين استعمال الخدمة على ما يصل إلى 4 أجهزة "غير هاتفية"، وفق "فرانس برس".

ويمكن حاليًا استخدام "واتساب" على "أجهزة مصاحبة" كأجهزة الكمبيوتر، لكن التطبيق لا يعمل عليها إذا لم يكن الهاتف الذكي للمستخدم متصلا بالإنترنت أو إذا نفدت قدرة بطاريته.

وشرح فريق المسائل الأمنية في "فيسبوك" في منشور، أن هذه الميزة الجديدة تتيح استخدام "واتساب" على الهاتف "وما يصل إلى 4 أجهزة أخرى غير هاتفية في وقت واحد، حتى لو نفدت البطارية".

وأشارت الشركة إلى أن "بنية واتساب الجديدة القائمة على تعدد الأجهزة تزيل الحواجز" المتعلقة ببطء الأجهزة المصاحبة أو فقدانها الاتصال بالإنترنت، و"تُبقي على تزامن بيانات المستخدم وخصوصيتها بطريقة شفافة وآمنة".

وسيوسع نطاق العمل بهذه الخاصية بعد التوصل إلى إدخال التحسينات إليها.

#واتساب #هاتف #المراسلات #فيسبوك #الهواتف

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