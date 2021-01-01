"هنيئا لي بشطب عضويتي".. أول تعليق من حلا شيحة بعد قرار النقابة

القاهرة / وكالات /

ردت الفنانة المصرية حلا شيحة على بيان نقابة المهن التمثيلية والذي تم الإعلان من خلاله عن شطبها من نقابة المهن التمثيلية بعد تصريحاتها الأخيرة.

وكتبت حلا شيحة من خلال حسابها الرسمي على "إنستغرام": "حابة أشكر كل الناس الجميلة علي رسايلهم الجميلة المشجعة.. وحابة أشكر كل الصحافة اللي نشرت فتوى دار الإفتاء النهاردة إلي موقفي هو نفس موقفها إلي بيوضح أن التمثيل والفن عموما زي أي مهنة في الدنيا حلاله حلال وحرامه حرام.. وأنا لا أحب أن أكون جزء من أي نوع من التطرف سواء باسم الدين أو باسم الفن".

وأضافت "لو نقابة المهن التمثيلية ترفض موقف دار الإفتاء الواضح فهنيئا لي بشطبها لعضويتي".

وتابعت قائلة: "حبي للفن محدش يقدر ينكره ولا يزايد عليه.. أنا ما تكلمتش غير عن نفسي وبقدر كل زمايلي.. الزميل الوحيد إلي ذكرته هو إلي الموضوع أصلا متعلق بيه.. وعتابي ليه لحسن ظني بيه.. والعتاب في الملأ عشان الكليب في الملأ وبالنسبة للكلام غير اللائق عن الأجر.. كل إلي في المجال شاهدين إني كنت أعتذر عن عدد كبير من الأعمال الفنية وكنت بقبل أجور أقل مما يتناسب معي تعاونا مع صناع العمل.. وأصلا ما استلمتش الجزء الأخير من أجري في الفيلم لما أتأخر نزوله جدا وبدأت أتغير وأصلح.. لأن بصراحة الكلام عن أجر كبير ضحكني".

واختتمت حديثها: "أنا فنانة بطبعي ومن صغري وكل إلي يعرفوني عارفين حبي للفن.. ودايما هعبر عن نفسي بمواهبي الفنية لما أحب لكن الجديد إني مش هعمل كده على حساب إلي أنا مؤمنه بيه بجد جوايا زي ما قولت مؤخرا.. أنا لا أهاجم أحدا ولا أحارب أحدا ولا أنا افضل من أحد ولا أنصح أحدا قبل ما أنصح نفسي أولا و كلنا نخطئ مفيش حد معصوم من الخطأ.. وبتمنى الخير دايما لكل الناس بما فيهم كل زمايلي وصناع العمل".

المصدر: وسائل إعلام مصرية