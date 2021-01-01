بعد إعلان أشرف زكي مقاضاته.. نجل الداعية الحويني يحذف بوست "الديوث"

القاهرة / وكالات /

حذف حاتم الحويني نجل الداعية الإسلامي أبو إسحاق الحويني المنشور الذي تطاول فيه على أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والذي وصفه فيه بـ"الديوث" بعد تصريحه الأخير على الفنانة حلا شيحة.

وحذف نجل الحويني "البوست" نهائيا من صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" بعدما أعلن أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر أنه سيقاضي حاتم الحويني، نجل الداعية الإسلامي المعروف أبو إسحاق الحويني بعدما هاجمه بسبب قرار النقابة ضد الفنانة حلا شيحة، التي تبرأت من فيلمها "مش أنا".

وتطاول حاتم الحويني على أشرف زكي بعد تصريحاته الأخيرة وهجومه على الفنانة حلا شيحة بعد أزمتها مع الفنان تامر حسني، واصفا النقيب بعبارة "أنت ديوث".

[بعد إعلان أشرف زكي مقاضاته.. نجل الداعية الحويني يحذف بوست] نجل الحويني

وكتب حاتم الحويني عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" قائلا: "أهل بيتك كما يقول الناس يتاجرون بأجسامهم ويعرضونها للبيع في خلاعة وفجور وفسق مقابل جنيهات تحت مسمى الفن الهابط الساقط السافل".

وتابع: "يا دكتور أشرف أنت تسمي في وصف الشرع "ديوث" أي الذي لا يغار على أهله فيترك زوجته تخرج شبه عارية وبين أحضان الممثلين مع القبلات قابعة، وحلا شيحة، وإن سقطت في مستنقع الفجور مرة أخرى إلا أننا نرى أن نفسها اللوامة في طريق الانتصار على نفسها الأمارة بالسوء أعانها الله وثبّتها، والسقوط ليس عيبا، إنما العيب المكوث في هذا السقوط الذي فيه غضب الرب سبحانه".

واختتم هجومه قائلا: "انت أكملت الـ60 سنة وقد قال الرسول: "أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ ستين سنة" أي أعطاه فرص كثيرة للتوبة، فأنصحك أن تتدارك ما اقترفته يداك بالتوية، والله رحيم ودود يقبل ويغفر".

المصدر: "القاهرة24"