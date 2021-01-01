الرجوب: شعبنا سيفشل مخططات الاحتلال في القدس

القدس المحتلة / سما /

شدد أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفريق جبريل الرجوب، على أن شعبنا الفلسطيني سيفشل مخططات الاحتلال الإسرائيلي في القدس وكل الاراضي الفلسطينية.

وأكد الرجوب في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الأحد، ضرورة صمود أبناء شعبنا ومواجهتهم لاقتحامات المستوطنين ومخططات الاحتلال لفرض أمر واقع في المسجد الأقصى.

ودعا إلى تشكيل قيادات ميدانية للبدء بحوار وطني شامل لمواجهة التحديات وانتهاكات الاحتلال في القدس وكل الاراضي الفلسطينية، إضافة إلى تكثيف الحراك على المستوى الدولي لدعم الاسرى وايصال معاناتهم.

وأكد الرجوب ضرورة إقرار آليات اسنادية للأسرى المضربين عن الطعام خلال الفترة المقبلة، والمشاركة في الجهد الوطني للضغط على الاحتلال لإطلاق سراح الأسيرات والأسرى الاداريين والمرضى.

من جهة ثانية، أكد الفريق الرجوب أن الإدارة الأميركية برئاسة جو بايدن مختلفة عن ادارة ترمب كونها ملتزمة بحل الدولتين وتعارض الاستيطان والاجراءات الأحادية، مؤكدا أن واشنطن ترى أن منظمة التحرير هي الأساس لبناء عملية سياسية جدية مع اسرائيل على أساس قرارات الشرعية الدولية.