تقارير: موعد صادم لانتقال مبابي إلى ريال مدريد

وكالات / سما /

لطالما اعتبرت فرنسا انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد أمراً مفروغاً منه، وخصوصاً بعد رفض الدولي الفرنسي تجديد عقده مع باريس سان جيرمان واستعداده لترك النادي الباريسي.

وفيهذه الأيام إدعى أحد مستخدمي يوتيوب الشهيرين وهو صديق شخصي لكريم بنزيما نجم ريال مدريد بأن مبابي سوق يوقع بالفعل مع النادي الملكي.

وقال في حديثه عن مستقبل النجم الذهبي للكرة الفرنسية: “مبابي سيلعب مع ريال مدريد وسيتم الإعلان عن الانتقال في الأسبوع الأخير من السوق”.

وقال محمد هيني شخصية يوتيوب الفرنسية الشهيرة: “مبابي سيرتدي قميص ريال مدريد، والأشخاص الذين يقولون أنه سوف يبقى مع باريس سان جيرمان؟ إنهم نفسه ما فعله بيكيه مع نيمار عندما قال أنه سيبقى”.

وبحسب هذا المصدر فإن مبابي يشعر بأنه خارج مشروع الفريق الباريسي والذي يتركز دائماً حول نيمار، والذي تسبب في خروج بعض اللاعبين الكبار مثل إبراهيموفيتش وباستوري ورابيو.