  1. الرئيسية
  2. الرياضة

تشيلسي يقدم عرضاً مغرياً لضم ليفاندوفسكي

الأحد 18 يوليو 2021 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشيلسي يقدم عرضاً مغرياً لضم ليفاندوفسكي



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية بأن نادي تشيلسي الإنجليزي يعمل على التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويرغب نادي تشيلسي في التعاقد مع مهاجم جديد لتعزيز صفوف البلوز بعد موسم مخيب للآمال بالنسبة للألماني تيمو فيرنر الذي فشل حتى الآن في إقناع النادي اللندني بإمكانياته.

ويعتبر النرويجي إيرلينج هالاند هداف بوروسيا دورتموند الألماني هو الهدف رقم واحد بالنسبة للنادي الإنجليزي.

ولكن أشارت الصحيفة إلى أن نادي تشيلسي فشل في إقناع إدارة بوروسيا دورتموند بالتعاقد مع إيرلينج هالاند الذي سيستمر مع فريقه الألماني لموسم آخر.

وأوضحت الصحيفة أن تشيلسي سيقوم بتفعيل الخطة البديلة وهي التعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي، حيث سيحاول النادي إقناع اللاعب بالرحيل عن ناديه الحالي.

وأكملت الصحيفة أن روبرت ليفاندوفسكي هو الهدف الأول بالنسبة لتشيلسي بالوقت الحالي، وسيقوم النادي بتقديم مبلغ يبلغ حوالي 50 مليون استرليني مقابل التعاقد مع المهاجم روبرت ليفاندوفسكي ابن 32 عاماً.

وأضافت “ذا صن” أن هذا المبلغ قد يجعل إدارة بايرن ميونخ توافق على بيع اللاعب هذا الصيف، خاصةً بعد تصريحه الأخير الذي عبر فيه عن رغبته في خوض تجربة جديدة في مكانٍ آخر.

#تشيلسي #ليفاندوفسكي #بايرن ميونخ

الأكثر قراءة اليوم

الرجوب يوجه رسالة للفصائل الفلسطينية: 62% من الأسرى يتبعون حركة فتح

إسرائيل تعلن عن "تسهيلات" بدءا من الأحد بمناسبة قرب عيد الأضحى

معهد اسرائيلي: تل أبيب أمام تهديدات متعددة الجبهات قابلة للأنفجار.. وهذا ما يجب عليها فعله!

تفاصيل لقاء اشتيه وشخصيات وطنية وحقوقية حول مطالب الحراك الشعبي بعد مقتل بنات

صحيفة عبرية: صورة إسرائيل عالمياً.. بين مشاهد خراب غزة وجدوى الـ “إف 16”!

صحيفة: إسرائيل تلمح لإستبدال الدور المصري بالتركي لابرام صفقة تبادل الأسرى مع حماس

سلطة الطاقة تعلن تشغيل المولد الرابع في محطة التوليد

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة : 85 إصابة و23 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا في فلسطين

الرئاسة تدين وتحذر من اقتحام المستوطنين للأقصى وتحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد

نفتالي بينيت يأمر بمواصلة اقتحام المستوطنين للأقصى

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

1-90

الاحتلال يقتحم الأقصى فجرا ويُخلي باحاته من المرابطين بالقوة بعد الاعتداء عليهم

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية