تشيلسي يقدم عرضاً مغرياً لضم ليفاندوفسكي

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية بأن نادي تشيلسي الإنجليزي يعمل على التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويرغب نادي تشيلسي في التعاقد مع مهاجم جديد لتعزيز صفوف البلوز بعد موسم مخيب للآمال بالنسبة للألماني تيمو فيرنر الذي فشل حتى الآن في إقناع النادي اللندني بإمكانياته.

ويعتبر النرويجي إيرلينج هالاند هداف بوروسيا دورتموند الألماني هو الهدف رقم واحد بالنسبة للنادي الإنجليزي.

ولكن أشارت الصحيفة إلى أن نادي تشيلسي فشل في إقناع إدارة بوروسيا دورتموند بالتعاقد مع إيرلينج هالاند الذي سيستمر مع فريقه الألماني لموسم آخر.

وأوضحت الصحيفة أن تشيلسي سيقوم بتفعيل الخطة البديلة وهي التعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي، حيث سيحاول النادي إقناع اللاعب بالرحيل عن ناديه الحالي.

وأكملت الصحيفة أن روبرت ليفاندوفسكي هو الهدف الأول بالنسبة لتشيلسي بالوقت الحالي، وسيقوم النادي بتقديم مبلغ يبلغ حوالي 50 مليون استرليني مقابل التعاقد مع المهاجم روبرت ليفاندوفسكي ابن 32 عاماً.

وأضافت “ذا صن” أن هذا المبلغ قد يجعل إدارة بايرن ميونخ توافق على بيع اللاعب هذا الصيف، خاصةً بعد تصريحه الأخير الذي عبر فيه عن رغبته في خوض تجربة جديدة في مكانٍ آخر.