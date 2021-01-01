برشلونة يرفض عرضاُ مثيراً من يوفنتوس لضم بيانيتش

وكالات / سما /

رفض نادي برشلونة الإسباني عرضاً مثيراً من نظيره الإيطالي يوفنتوس من أجل الحصول على توقيع لاعب الوسط البوسني، ميرالم بيانيتش، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويعمل البارسا على التخلص من عقد البوسني برحيله هذا الصيف لعدم وجود حاجة له في قائمة الفريق فضلاً عن حصوله على راتب سنوي مرتفع في ظل الازمة المالية التي يعاني منها النادي بسبب فاتورة الأجور المرتفعة.

بدوره يستهدف اليوفي عودة لاعبه السابق، وقد يستغل وضعيته في برشلونة لضمه هذا الصيف، خاصةً في ظل تمسك المدرب ماسيميليانو أليجري بفكرة العمل معه من جديد في تورينو.

وتحرك يوفنتوس بالفعل وعرض على البارسا صفقة تبادلية، يمكن اعتبارها مثيرة، لأنها نفس الصفقة التي تمت بين الطرفين من قبل وانتقل بموجبها بيانيتش للكامب نو.

وأوضحت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن اليوفي عرض خدمات البرازيلي أرتور ميلو على البارسا، ليستعيد الفريق الكتالوني خدمات لاعبه السابق من جديد.

وأدار البارسا ظهره لعرض اليوفي ورفض فكرة إعادة أرتور تماماً كجزء من صفقة بيانيتش، ما قد يجعل اليوفي يفكر في خيارات أخرى لحسم الصفقة في اليومين المقبلين.