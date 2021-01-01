مانشستر يونايتد يتوصل إلى اتفاق لضم نجمين جديدين

وكالات / سما /

توصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى اتفاق لضم نجمين جديدين في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لترميم كتيبة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير في الموسم الجديد.

وأوضح الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا، من شبكة سكاي إيطاليا، بأن اليونايتد اتفق على البنود الشخصية في عقد كيران تريبيير، للحصول على خدماته من فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويضع وكيل الظهير الأيمن الإنجليزي، فرانك تريمبولي، الرتوش الأخيرة على المفاوضات مع الأتليتي في صفقة ستكلف خزينة الشياطين الحمر نحو 30 عاماً، وسيوقع اللاعب على عقد يبقيه في أولد ترافورد حتى صيف 2026.

وأفادت صحيفة ليكيب الفرنسية بنجاح اليونايتد في الاتفاق على البنود الشخصية مع رافاييل فاران، قلب دفاع ريال مدريد، ليكون صفقة جديدة للفريق في الموسم المقبل.

ويتبقى فقط اتفاق الريال مع اليونايتد في المفاوضات، مع توقعات بتقديم اليونايتد عرضاً جديداّ هذا الأسبوع في ظل رغبة الميرينجي في الحصول على 80 مليون يورو مقابل بطاقة اللاعب، لكن الصفقة متوقع لها أن تغلق عند مبلغ 60 مليون يورو.

ويسدل فاران الستار على مسيرة استمرت 10 سنوات في مدريد، علماً بأن اللاعب طلب من فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، تسهيل عملية رحيله إلى النادي الإنجليزي.