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وزيرة الصحة : 85 إصابة و23 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا في فلسطين

الأحد 18 يوليو 2021 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة : 85 إصابة و23 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا في فلسطين



رام الله / سما /

​أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 23 حالة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.4% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 7، سلفيت 2، بيت لحم 2، جنين 1، نابلس 1، رام الله البيرة 1، الخليل 1، قطاع غزة 34".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: جنين 2، رام الله والبيرة 8، الخليل 2، قطاع غزة 11".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 11 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 18 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 568,289 بينهم 401,052 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

#وزيرة الصحة #كورونا

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