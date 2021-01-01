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الرئاسة تدين اقتحام المستوطنين للأقصى وتحمل الحكومة الاسرائيلية مسؤولية التصعيد

الأحد 18 يوليو 2021 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة تدين اقتحام المستوطنين للأقصى وتحمل الحكومة الاسرائيلية مسؤولية التصعيد



القدس المحتلة / سما /

حذرت الرئاسة الفلسطينية من التصعيد الإسرائيلي الخطير الجاري حاليا باقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال، واغلاق البلدة القديمة امام المواطنين الفلسطينيين.

وأعربت الرئاسة عن ادانتها لاستمرار الانتهاكات الخطيرة للمستوطنين، معتبرة ذلك تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار، واستفزازاً لمشاعر الفلسطينيين، محملة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد.

وأكدت الرئاسة، أن هذه الاستفزازات الإسرائيلية تشكل تحدياً للمطالب الاميركية التي دعت للحفاظ على الوضع التاريخي القائم في القدس.

من جهته قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ ان ‏اقتحام المسجد الاقصى هو قرار سياسي اسرائيلي لتثبيت امر واقع احتلالي، وتحدي للارادة الدولية.

واضاف ان ذلك يعطي مؤشرات خطيرة عن توجهات الحكومة الجديده في اسرائيل.

ونفذ مئات المستوطنين اليوم اقتحاما للمسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال التي طردت بالقوة المصلين والمرابطين فيه.

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