نادي الأسير: تدهور الوضع الصحي للأسير إياد عمر ونحمل الاحتلال المسؤولية

رام الله / سما /

طرأ تدهور ملحوظ على الوضع الصحي للأسير إياد عمر في سجن "مجدو".

وأوضح نادي الأسير، في بيان، أنّ الفحوص الطبية الأولية تشير إلى إصابة الأسير عمر بورم في الرأس، دون وجود تفاصيل إضافية حتى الآن، محملا إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته.

وطالب نادي الأسير كافة الجهات المختصة بضرورة التحرك العاجل، للوقوف على التفاصيل الدقيقة للوضع الصحيّ للأسير عمر، مؤكدا أنّ الحالات المرضية بين صفوف الأسرى في تصاعد، لا سيما بين الأسرى الذين قضوا فترات طويلة في الأسر، حيث يبلغ عدد الأسرى المرضى نحو (550) أسيرا.

والأسير عمر يبلغ من العمر (39 عاما)، وهو من مخيم جنين، ومعتقل منذ العام 2002، ومحكوم بالسّجن لمدة 24 عامًا، وخلال سنوات اعتقاله فقد والديه وحرمه الاحتلال من وداعهما، كما حُرمت والدته من زيارته قبل وفاتها لمدة عشر سنوات.