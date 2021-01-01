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الاحتلال يقطع أسلاك مكبرات الصوت في الأقصى ولا يزال يحاصر المصلى القبلي

الأحد 18 يوليو 2021 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقطع أسلاك مكبرات الصوت في الأقصى ولا يزال يحاصر المصلى القبلي



القدس المحتلة / سما /

قطعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، أسلاك مكبرات الصوت داخل المسجد الأقصى المبارك، في إطار سلسلة اعتداءاتها المتواصلة منذ الصباح على المسجد، لتأمين اقتحام مئات المستوطنين، والذي قدر عددهم بأكثر من 1210 مستوطنين.

وأفادت الأوقاف الإسلامية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مآذن المسجد الأقصى، وقطعت الأسلاك الموصولة بمكبرات الصوت، وهو أمر مشابه لما قام به الاحتلال خلال عمليات الاعتداء على المسجد الأقصى في شهر رمضان الماضي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الاحتلال اغلاق أبواب المصلى القبلي بالسلاسل الحديدية، ومواصلة حصار عشرات المصلين والمرابطين والمرابطات داخله.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم باحات الاقصى، واعتدت على المصلين والمرابطين هناك، وأخلتهم بالقوة، قبل ان تعتقل عددا منهم، وتغلق المصلى القبلي بالسلاسل الحديدية، وتحتجز من بداخله.

وفي تطور لاحق، أغلقت قوات الاحتلال، المصلى القبلي بالسلاسل الحديدية، واحتجزت بداخله عددا من المصلين والمرابطين، وفي الوقت ذاته، سهلت اقتحام مئات المستوطنين لباحات المسجد الاقصى انطلاقا من باب المغاربة.

وكانت قوات الاحتلال، نصبت الليلة الماضية حواجز حديدية على مداخل القدس العتيقة، وشددت من إجراءاتها العسكرية، واعتدت على شاب بالضرب قرب باب العامود.

ويتزامن اقتحام قوات الاحتلال لباحات الأقصى، مع تحضيرات لاقتحامه من قبل مئات المستوطنين اليوم، في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل المزعوم".

#الاحتلال #المسجد الأقصى #القدس #المصلى القبلي

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