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وزير الصحة الإسرائيلي : نتجه نحو اغلاق جديد وتسجيل 430 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 18 يوليو 2021 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الصحة الإسرائيلي : نتجه نحو اغلاق جديد وتسجيل 430 إصابة جديدة بكورونا



القدس المحتلة / سما /

اعلنت وزاره الصحة إلاسرائيلية تسجيل 430 إصابة جديدة بالكورونا خلال 24 ساعة الاخيرة بعد إجراء ـ 29475 فحص.

و يستمر عدد المرضى في الارتفاع ، حيث هناك الآن 63 مريضًا ، من بينهم 18 في حالة حرجة و 16 على اجهزه التنفس.

من جهته قال وزير الصحة إلاسرائيلي نيتسان هوروفتس في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي حول زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل ، " إن إمكانية الإغلاق العام مطروحة على الطاولة. "بالتأكيد هناك إمكانية للإغلاق ، لكننا لا نتحدث عن ذلك الآن. يمكن لأي شخص أن يفهم أنه إذا كان هناك تفشي كبير للفيروس فسوف نصل إلى هناك. "

وقال هوروفتس "نتخذ الآن خطوات حتى لا نضطر للذهاب إلى هذه الخيارات ونحن الآن نشهد تفشي سلالة دلتا وهذا يتطلب منا أن نكون صارمين للغاية في اتباع الإرشادات. والغرض الكامل من خطواتنا هو أننا لن نضطر إلى فرض قيود أكثر صرامة ، والتي ستكون نتيجتها شديدة للغاية ".

وتواصل وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى الحملة الخاصة لتطعيم الأطفال والفتية من جيل 12 سنة حتى 15 سنة، وكذلك حث نحو 1.1 مليون من المواطنين البالغين الذين لم يتلقوا التطعيم، علما أنه تلقى الجرعة الأولى من اللقاح 5742274، فيما تلقى الجرعة الثانية 5225755.

ومع تفشي الطفرة الهندية، جددت وزارة الصحة فحوصات كورونا، حيث تم، أمس السبت، أخذ 29475 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 1.47% منها موجبة.

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