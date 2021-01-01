غزة: إطلاق 46 موقوفًا من الغارمين بمناسبة عيد الأضحى

غزة / سما /

أفرجت شرطة مركز الشيخ رضوان عن عدد من الغارمين الموقوفين على ذمم مالية قبيل عيد الأضحى المبارك بعد دفع ما عليهم من استحقاقات.

وقال مدير مركز الشيخ رضوان مقدم أحمد فرينة، اليوم الأحد، إنه وبالتعاون مع فاعلي الخير تم الإفراج عن 46 موقوفًا من الغارمين في نظاراتها حتى يقضوا العيد مع ذويهم.

وأشار فرينة إلى أن شرطة الشيخ رضوان على استعداد للتعاون مع الجميع من أجل تبيض النظارات ورسم البسمة على أهالي الغارمين الذين ساءت بهم الأحوال الاقتصادية نتيجة الحصار، موجّهًا شكره لمن ساهم ويساهم في الإفراج عن هذه الفئة.