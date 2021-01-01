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ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في أوروبا إلى 183 أغلبهم في ألمانيا

الأحد 18 يوليو 2021 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في أوروبا إلى 183 أغلبهم في ألمانيا



وكالات / سما /

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات الجارفة التي اجتاحت ألمانيا إلى 156، حسبما أفادت الشرطة صباح اليوم الأحد، ما يرفع الحصيلة الإجمالية في غرب أوروبا إلى ما لا يقل عن 183.

وبحسب "روسيا اليوم"، أعلنت شرطة ولاية راينلاند بفالتز الألمانية في بيان عن مصرع 110 أشخاص.

وأوردت الشرطة في البيان "يخشى أن يتم إحصاء المزيد من الضحايا" مشيرة إلى إصابة ما لا يقل عن 670 شخصا بجروح في الولاية.

كذلك قضى شخص جراء الفيضانات في بافاريا جنوب ألمانيا على الحدود النمساوية، حيث انهمرت كذلك أمطار غزيرة السبت.

وفي النمسا تمت تعبئة فرق الإطفاء في منطقتي سالزبورغ وتيرول، فيما غمرت المياه المدينة القديمة في هالين.

وكتب رئيس الوزراء سيباستيان كورتز في تغريدة "تتسبب أمطار غزيرة وعواصف للأسف بأضرار جسيمة في عدة مناطق من النمسا".

وإلى الشرق على الحدود بين ألمانيا والجمهورية التشيكية، ارتفع مستوى المياه في منطقة ساكسن مساء السبت، ما تسبب بأضرار.

#الفيضانات #أوروبا #ألمانيا

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