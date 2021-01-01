إصابة صحفي بعد اعتداء الاحتلال عليه في المسجد الأقصى

القدس المحتلة / سما /

أصيب مصور بجراح، صباح اليوم الاحد، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه أثناء تغطيته لاقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.

وأفادت مصادر اعلامية، بأن قوات الاحتلال اعتدت على الصحفي عزت جمجوم أصيب على إثرها بجراح في رأسه عند باب حطة.

فجر اليوم، اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال فجر اليوم، باحات المسجد الاقصى واعتدت على المرابطين والمرابطات ، وأخلت منطقة باب الأسباط بالقدس من المصلين بعد الاعتداء عليهم.

وافاد مراسلنا ان قوات كبيرة من شرطة الاحتلال وانتشرت في كافة انحاء البلدة القديمة ومنعت المصلين من دخول القدس وسط اطلاق لقنابل الغاز ، والاعتداء على المصلين في المسجد القبلي.

وأخلت قوات الاحتلال باحات المسجد من المصلين بالقوة حيث أطلقت عليهم قنابل الغاز والرصاص المطاطي تمهيداً لاقتحام قطعان المستوطنين للمسجد.

ونشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حواجز معدنية في منطقة باب العامود بالقدس القديمة.

وأفاد شهود عيان بأن نشر الحواجز الحديدية في محيط باب العامود يأتي بالتزامن مع اقتحامات كبيرة من المتوقع تنفيذها للمستوطنين اليوم الأحد، للقدس العتيقة والمسجد الأقصى المبارك.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إغلاق ساحة باب العامود، وباب الساهرة، والمصرارة، تمهيدا لتسهيل اقتحامات المستوطنين المتوقعة غدا.

ودعا نشطاء مقدسيون للتواجد في المسجد الأقصى المبارك والرباط فيه، للتصدي لاقتحامات المستوطنين المتوقعة اليوم.