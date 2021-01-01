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الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

الأحد 18 يوليو 2021 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 383 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 11 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 115641 إصابة بينها 1420 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 113141 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 1080.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 48 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 35.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 226300 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 97151 شخصًا.

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