رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، القدس، الأيام) الصادرة اليوم الأحد، على إقرار اللجنة المركزية لحركة "فتح" حملة وطنية لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال.

كما تناولت الصحف قمع قوات الاحتلال وقفة إسناد لأهالي حي الشيخ جراح وسلوان عند باب العامود بمدينة القدس.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

"الحياة الجديدة":

- الرئيس ينعى عضو اللجنة التنفيذية الأسبق محمد ملحم

- دورا تستقبل ابنها الأسير المنتصر الغضنفر أبو عطوان

- الاحتلال يقمع وقفة اسناد لأهالي حي الشيخ جراح وسلوان وينشر حواجز معدنية بمنطقة باب العامود

- خلال اجتماع لها: مركزية "فتح" تقر حملة وطنية لنصرة الأسرى

- "الاستقلال": الاتهامات حول نقل الموقوفين بقضية مقتل نزار بنات إلى حرم الجامعة عارية عن الصحة

- المطبعة الوطنية الفلسطينية.. القصة الكاملة لـ"هوية وطن"

- وفاة و66 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و134 حالة تعافٍ

- الولايات المتحدة تعلن تبرعا إضافيا لدعم لاجئي فلسطين

- أسير محرر: الأسرى المرضى في جلبوع ينتظرون إجراء عمليات جراحية منذ سنوات

- الاتحاد الفلسطيني يثمن قرار برشلونة الشجاع بنقل مباراته أمام نادي "بيتار"

- الموجة الحارة تبقى في ذروتها اليوم وغدا

"القدس":

- إخلاء باب العامود تمهيدا لمسيرة المستوطنين ونشر حواجز معدنية ومواجهات

- دعم أميركي إضافي لـ"الأونروا" بقيمة 135.8 مليون دولار

- وفاة و66 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة

- الأمم المتحدة تدعو الاحتلال إلى وقف هدف المنازل الفلسطينية

- الرئيس ينعى عضو اللجنة التنفيذية الأسبق محمد ملحم

"الأيام":

- إصابات خلال قمع الاحتلال وقفات احتجاجية ومسيرات بالقدس ومناطق بالضفة

- الاحتلال يخلي منطقة باب العامود ويعتدي على الشبان واعتقال ثلاثة

- مركزية "فتح" تقر إطلاق حملة وطنية لنصرة الأسرى

- الأمم المتحدة تدعو سلطات الاحتلال إلى وقف هدم المنازل الفلسطينية

- إسرائيل تسجل أعلى معدل إصابة بـ"كورونا" منذ آذار الماضي

- الأجواء الحارة تستمر اليوم وغدا وتبدأ بالانحسار أول أيام العيد

- تبرع أميركي جديد لـ"أونروا" قدره 135.8 مليون دولار

- الطب الوقائي يحذر: الحالة الوبائية مقلقة

- مقتل شابين في يافا والنقب في جريمتي إطلاق نار