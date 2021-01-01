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اختطاف ابنة السفير الأفغاني في إسلام أباد وتعذيبها قبل إطلاق سراحها

الأحد 18 يوليو 2021 09:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اختطاف ابنة السفير الأفغاني في إسلام أباد وتعذيبها قبل إطلاق سراحها



وكالات

​ قال مسؤولون فى أفغانستان وباكستان، اليوم السبت، إن ابنة السفير الأفغاني لدى باكستان اختطفت واحتجزت لعدة ساعات وتعرضت للتعذيب في العاصمة الباكستانية إسلام أباد .

وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان “فور الإبلاغ عن هذا الحادث المثير للقلق ، فتحت شرطة إسلام أباد تحقيقا شاملا”.

وذكرت الوزارة أنها على اتصال بالسفير وأسرته وتقدم الدعم الكامل في هذا الشأن.

وبحسب التفاصيل، وقع الحادث أمس الجمعة بينما كانت ابنة السفير نجيب الله علي خيل وتدعى “سلسلة علي خيل” (26 عاما) تستقل سيارة مستأجرة.

وقالت وزارة الخارجية الأفغانية إن ابنة السفير “اختطفت لعدة ساعات وأفرج عنها بعد تعرضها للتعذيب”.

وقال وزير الداخلية الباكستانى شيخ رشيد أحمد إن رئيس الوزراء عمران خان وجهه “باستخدام كل الإمكانات للقبض على المتورطين” في عملية الاختطاف.

وأضاف الوزير أنه طُلب من الشرطة ووكالات إنفاذ القانون الأخرى إلقاء القبض على الجناة خلال 48 ساعة.

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