أمريكا تعلن إرسال 500 ألف جرعة من لقاح فايزر للأردن

وكالات

​أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، إرسال 500 ألف جرعة من لقاح فايزر الأمريكي إلى الأردن.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن في تغريدة عبر تويتر: "يسعدنا تقديم 500 ألف جرعة من لقاح فايزر للمساعدة في إنقاذ أرواح الأردنيين".

وأضاف: "ممتنون للمساعدات الطبية التي أرسلها إلينا (الأردن) يوليو/تموز من العام الماضي لمكافحة فيروس كورونا، ونفخر بقدرتنا على الرد بالمثل من خلال مشاركة اللقاح مع حليفنا الأساسي وصديقنا".

والعام الماضي، أرسل الأردن مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لدعم جهود الأطقم الطبية الأمريكية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وأمس السبت، أصدر رئيس الوزراء الأردن إجراءات مشددة للحد من تفشي فيروس كورونا، من بينها فحص إلزامي كل 72 ساعة لمن لم يتلقوا لقاح كورونا من موظفي القطاعين العام والخاص.

وسجل الأردن السبت 389 إصابة خلال الأربع والعشرين الماضية، بينما بلغ إجمالي إصابات بفيروس كورونا 760550 إصابة، وأكثر من 9887 وفاة منذ بدء الجائحة.