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استمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة

الأحد 18 يوليو 2021 08:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة



رام الله / سما /

​ قالت دائرة الارصاد الجوية ان تأثير الكتله الهوائية الحارة سيستمر على البلاد لذا يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة:يكون الجو حارا نسبياً قي معظم المناطق حاراً في الأغوار ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

الإثنين : يستمر تأثير الكتله الهوائية الحارة على البلاد وذروة الموجة الحارة لذا يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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