ايمن عودة: لن نؤيد مشروع ميزانية الدولة الذي لا يخدم الطبقات المستضعفة

القدس المحتلة / سما /

اكد رئيس القائمة المشتركة ايمن عودة ان القائمة ستصوت ضد مشروع ميزانية الدولة الذي ستطرحه الحكومة خلال الشهر المقبل.

وقال عودة في حديث للقناة 12 المتلفزة مساء اليوم ان مشروع الميزانية الذي يطرحه الوزير اليميني المتطرف ليبرمان لا يحمل اي بشرى خير اللطبقات المستورة والمستضعفة في المجتمع الاسرائيلي مشيرا الى ان ليبرمان ينوي رفع سن الخروج الى التقاعد .

واضاف النائب عودة ان القائمة الموحدة العضو في الائتلاف لم تقدم شيءا حتى الان الى المجتمع العربي بينما قامت القائمة المشتركة بجلب خطة بمليارات الشواكل كما انها اسقطت قانون المواطنة.

اما رئيس القائمة الموحدة منصور عباس فعقب على تصريحات عودة بالقول ان المشتركة تحاول المساس بالائتلاف باساليب استفزازية وشعبوية وانها تستخدم نفس الاساليب منذ عشرات السنين، تلك الاساليب التي لم تأت باي حل ولم تغير الواقع ولم تعالج الاجرام ولم تفض الى اي ازدهار اقتصادي .

واضاف ان القائمة برئاسته تأتي بطريقة اخرى وتتعاون مع الحكومة من اجل تحقيق الانجازات . وردا على سؤال قال عباس انه سيرحب في انضمام المشتركة الى الائتلاف غير انه لا يمكن الاتكال على وعودهم اذ انهم يتعاونون احيانا مع الليكود والمتزمتين مرجحا ان يتم تمرير مشروع الميزانية باصوات نواب الائتلاف دون الاحتياج الى اصوات اخرى .