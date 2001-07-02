مركز: ارتفاع قائمة عمداء الأسرى في سجون الاحتلال إلى 84 أسيرًا

غزة / سما /

قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم السبت، إن قائمة عمداء الأسرى وهم من أمضوا ما يزيد عن 20 عامًا بشكل متواصل في سجون الاحتلال، ارتفعت مجددًا لتصل إلى (84) أسيرًا بدخول أسرى جدد عامهم الـ21 على التوالي في الأسر.

وأوضح رياض الأشقر مدير المركز، أن عددًا من الأسرى انضموا خلال الأيام الماضية إلى قائمة عمداء الأسرى وهم الأسير المقدسي محمد محمود حماد (الصالحي) وهو معتقل منذ 27 /6 /2001، من قلنديا شمالي القدس ومحكوم بالسجن الفعلي لمدة 23 عامًا، والأسير أحمد مصطفى شاهين 42 عامًا من القدس وهو معتقل منذ 2/7/2001 ومحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، والأسير جهاد جودت جرار من قرية الهاشمية جنوب غرب جنين وهو معتقل منذ 10/7/2001 وحكم عليه بالسجن لمدة 24 عامًا، وأمضى سنوات في العزل، وحرم لفترات طويلة من زيارة عائلته.

وينضم إليهم الأسير مصباح خليل حلس من حي الشجاعية شرق مدينة غزة وكان اعتقل بتاريخ 17 /7 /2001، ويقضى حكمًا بالسجن المؤبد مدى الحياة، وكانت أجريت عملية جراحية في الظهر بمستشفى سجن الرملة عام 2013، بعد مماطلة لسنوات، وتوفيت والدته عام 2019.

وأشار الأشقر إلى أن قائمة عمداء الأسرى تضم (13) أسيرًا مضى على اعتقالهم ما يزيد عن الثلاثين عامًا أقدمهم الأسيرين كريم يونس، وماهر يونس وهما معتقلان منذ عام 1983، بينما (34) أسيرًا تجاوزت فترة اعتقالهم ما يزيد عن ربع قرن (25 عامًا).

ولفت الأشقر إلى أن من بين عمداء الأسرى (25) أسيرًا معتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو الذي وقعته السلطة مع الاحتلال عام 1994، من يطلق عليهم “الأسرى القدامى” وهم من تبقى من الأسرى الذين اعتقلوا خلال سنوات الانتفاضة الأولى 1987 وما قبلها، وكان من المفترض إطلاق سراحهم جميعًا، ضمن الدفعة الرابعة من صفقة إحياء المفاوضات بين السلطة والاحتلال، أواخر عام 2013 إلا أن الاحتلال رفض الإفراج عنهم.

وطالب الأشقر الجميع بالعمل الجاد والحقيقي من أجل اطلاق سراح هؤلاء الأسرى القدامى، ويكفيهم ما أمضوا في السجون من أعمارهم.