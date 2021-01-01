بسبب رفع علم فلسطين.. الاحتلال يهدد بإخلاء مخيم النادي الأرثوذكسي ببيت لحم

بيت لحم / سما /

هددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قيادة مخيم كشافة النادي الأرثوذوكسي في بيت لحم، بالإخلاء في حال لم يتم إنزال العلم الفلسطيني.

وقال مدير الإعلام والعلاقات العامة في أرثوذوكس بيت جالا طارق جهشان، إن الاحتلال هددهم اليوم السبت، بإخلاء المخيم الكشفي بالقوة، وبضرورة إنزال العلم الفلسطيني وإزالة المطبخ المتنقل الخاص بالمخيم.

وأضاف جهشان، إن المخم الكشفي يتم تنظيمه بشكل سنوي، وعلى مدار الخمس سنوات الماضية يقام على أراضي أهالي بيت جالا المصنفة ج والمهددة بالمصادرة.

وأوضح: أمهلونا لساعتين حتى تنفيذ مطالبهم مهددين بإخلاء المخيم بالقوة، ومنذ التهديد الأخير، بدأت الحشودات تأتي إلى مكان المخيم لحمايته.

وأكد جهشان، أنهم مصرون على عدم إنزال العلم الفلسطيني، معتبرا أن إنزاله يعني إنهاء المخيم الكشفي، "وهذا أمر مرفوض وغير مقبول".