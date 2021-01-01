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محسن: الأمور تتطور نحو مواجهة محتومة بسبب الانتهاكات في القدس

السبت 17 يوليو 2021 06:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
محسن: الأمور تتطور نحو مواجهة محتومة بسبب الانتهاكات في القدس



رام الله / سما /

قال الناطق الإعلامي باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح عماد محسن: "في ضوء الأوضاع المتفجرة في مدينة القدس، والاقتحامات اليومية للمستوطنين لبوابات الحرم الشريف، والتعديات على أحياء المدينة المقدسة، وإجراءات طرد السكان من بيوتهم، فإن الأمور تتطور نحو مواجهة محتومة، على اعتبار أن الأسباب التي فجرت الموقف بسبب سياسات دولة الاحتلال هي ذاتها التي يمكنها أن تشعل الفتيل من جديد".

وأضاف في تصريح صحفي مساء السبت: "ندعو قوى شعبنا وجماهيرنا البطلة إلى التصدي لجيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه، ونحث المؤسسات والمنظمات الدولية وأحرار العالم أن يتحملوا مسؤولياتهم للحيلولة دون انفجار الموقف، والضغط على دولة الاحتلال لوقف اعتداءاتها، لأن استمرار هذا الواقع سيقود إلى أوضاعٍ سيكتوي الجميع بنيرانها".

#التيار الاصلاحي لحركة فتح #عماد محسن

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