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المديرة الإقليمية لمؤسسة هانس زايدل تطلع على واقع السياحة البيئية في سبسطية

السبت 17 يوليو 2021 06:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
المديرة الإقليمية لمؤسسة هانس زايدل تطلع على واقع السياحة البيئية في سبسطية



نابلس / سما /

أطلعت المديرة الإقليمية لمؤسسة هانس زايدل الألمانية السيدة جوليا ابروم اير، على واقع السياحة البيئية والأنشطة السياحية المختلفة في بلدة سبسطية السياحية شمال غرب نابلس، يرافقها مديرة المشاريع في مؤسسة هانس زايدل السيدة إكرام قطينه والسيد سائد الشوملي من فريق موقع محميات فلسطين.

وكان في استقبالها رئيس بلدية سبسطية محمد عازم ورئيس الجمعية الفلسطينية للسياحة البيئية السيد احمد بطاح ونائبه والسيد احمد ابو حشيش أمين الصندوق.

واطلعت السيدة جوليا، على المسار البيئي في البلدة الذي تم ترسيمه من قبل الدليل السياحي والخبير البيئي سائد شوملي وبدعم من مؤسسة هانس زايدل الألمانية، ويحتوي على بعض الأماكن التاريخية والاثرية بالإضافة الى زيارة النزل السياحي في سبسطية والذي يعد من أبرز المعالم فيها والتي تتواءم مع كافة المعايير البيئية والسياحية.

واعتبرت المديرة الإقليمية بان مؤسسة هانس زايدل تسعى إلى تعزيز ثقافة السياحة البيئية كجزء من السياحة المستدامة في فلسطين باعتبارها حلقة وصل بين الاستثمار السياحي والمجال البيئي لتحقيق التنمية المستدامة.

وشملت الزيارة الاطلاع على أعمال الجمعية الفلسطينية للسياحة البيئية وعلى خطتها الاستراتيجية في مجال السياحة البيئية وعلى مهام وأنشطة الجمعية المتعلقة في مجال السياحة البيئية.

ومن جانبه شكر رئيس البلدية محمد عازم ورئيس الجمعية احمد بطاح، مؤسسة هانس زايدل والمديرة الإقليمية على الجهود التي تبذلها في خدمة السياحة البيئية وفي مجال المحميات الطبيعية معتبرين الزيارة بمثابة رسالة دعم وثناء للجمعية وعملها في مجال السياحة البيئية في البلدة.

ويذكر بأن المسار يدمج بين البيئة والثقافة والتاريخ ويربط بين بلدات سبسطية والناقورة وعجة لما فيها من تنوع حيوي وآثاره المدرج الروماني في سبسطية وقلعة الشيخ شعلة في الناقورة وممر سكة الحجاز في عجة.

#مؤسسة هانس #السياحة البيئية #بلدة سبسطية

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