محافظ قلقيلية يتفقد باقة الحطب ويؤكد حق المواطنين في استصلاح أراضيهم

قلقيلية / سما /

دعا محافظ قلقيلية اللواء رافع رواجبة المواطنين إلى التشبث بأرضهم واستخدامها واستصلاحها والانغراس فيها، وعدم الإذعان إلى تهديدات الاحتلال التي تحاول ثنيهم عن ذلك.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لبلدة باقة الحطب، شرقي محافظة قلقيلية، ولقائه أهالي البلدة اليوم السبت.

ورافقه خلال الزيارة مهند شاور، مدير عام الشؤون المدنية، والمهندس أحمد عيد، مدير الزراعة، رئيس مجلس الخدمات المشترك فراس بليه، وبسام فايق، أمين سر المنطقة التنظيمية، ومواطنين وفعاليات من البلدة، وممثلين عن المجلس المحلي ومزارعين.

واطلع المحافظ على واقع البلدة واحتياجاتها، وأكد خصوصيتها، مشيراً إلى أن أي مخطط احتلالي يجب أن يواجه بمقاومة شعبية عارمة.

وأضاف: إن هناك نماذج يُحتذى بها في المقاومة الشعبية في محافظتنا ومحافظات أُخرى على غرار كفر قدوم وصمود أهالي بيتا الأسطوري، لافتاً إلى أن “مواردنا الطبيعية وأرضنا حق لنا، وعلينا الحفاظ على هذا الحق الراسخ”.

من جهتهم، عبر أهالي البلدة عن شكرهم للمحافظ ومؤسسات المحافظة على هذا الدعم لأهالي البلدة، وأكدوا تمسكهم بحقهم في أرضهم، وقدموا شرحاً مفصلاً عن البلدة واحتياجاتها.

يذكر أن بلدة باقة الحطب تقع ضمن بلدات جورة عمرة التسعة والمهددة بالاستيطان، ويبلغ عدد سكانها نحو 2000 نسمة.