وزير الصحة البريطاني يعلن إصابته بكورونا

لندن /سما/

أعلن وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، السبت، إصابته بفيروس كورونا.

وقال جاويد في تغريدة: "نتيجة اختبار كوفيد-19 الذي خضعت له صباح اليوم جاءت إيجابية (إصابة)".

ولفت أنه تلقى لقاح كورونا وأنه يعاني أعراضا خفيفة من جراء إصابته بالفيروس.

وأمس الجمعة سجلت بريطانيا، 51 ألفا و870 إصابة بفيروس كورونا، في أعلى معدل يومي منذ منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي حيث سجلت آنذاك 55 ألفا و553 حالة.

وشهدت بريطانيا الأسبوع الحالي، ارتفاعا ملحوظا في الإصابات اليومية بكورونا، كما تحتل المرتبة السابعة عالميا من حيث وفيات وإصابات الفيروس.

وحتى عصر السبت، تجاوز إجمالي إصابات كورونا في بريطانيا 5 ملايين و332 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 128 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و385 ألفا، وفق موقع "وورلد ميتر".