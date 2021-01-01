8 وفيات و389 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

عمان /سما/

سجلت في الأردن 8 وفيات بين المصابين بفيروس كورونا، و389 إصابة جديدة بالوباء؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 760550 إصابة، وفق موجز إعلامي صادر عن وزارة الصحة، السبت.

وارتفع عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 9887 بعد رصد وفاة 8 مصابين، بحسب الموجز.

وأجري 16353 فحصا جديدا، وبنسبة فحوص إيجابية قدرها 2.38%، ووصل العدد الإجمالي لفحوص الكشف عن الفيروس إلى 8.210864 ملايين فحص.

وبلغ عدد حالات الشفاء الجديدة 575، ليصل مجموع حالات الشفاء المتوقعة إلى 742730، فيما بلغ عدد حالات الإصابة النشطة حاليا 7933.

وسُجلت 64 حالة إدخال جديدة للمستشفيات، فيما خرج 40 شخصا من المستشفيات، ويرقد في المستشفيات من الحالات المؤكد إصابتها 507 مصابين.