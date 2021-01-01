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رئيس المجلس الوطني ينعى المناضل محمد حسن ملحم

السبت 17 يوليو 2021 04:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس المجلس الوطني ينعى المناضل محمد حسن ملحم



رام الله /سما/

نعى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، اليوم السبت، عضو المجلس الوطني، عضو المجلس المركزي السابق، عضو اللجنة التنفيذية الأسبق لمنظمة التحرير الفلسطينية، المناضل الوطني محمد حسن ملحم "أبو علاء".

وأشاد الزعنون، في بيان النعي، بمناقب الفقيد الكبير ونضاله المتواصل في مختلف المواقع والمهام الوطنية التي تقلدها، الى جانب تضحياته الكبيرة ما بين الاعتقال في سجون الاحتلال والإبعاد القسري عن أرض الوطن بعد انتخابه رئيسا لبلدية حلول عام 1976، ودوره في الدفاع عن القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.

وتقدم الزعنون من شعبنا الفلسطيني ومن أسرة الفقيد في الوطن والشتات بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

#المجلس الوطني الفلسطيني #محمد ملحم

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