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"أوتشا": الاحتلال هدم 474 مبنى فلسطينيًا منذ بداية 2021

السبت 17 يوليو 2021 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أوتشا": الاحتلال هدم 474 مبنى فلسطينيًا منذ بداية 2021



القدس المحتلة /سما/

افاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية "أوتشا"، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت أو صادرت 474 مبنى فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة، منذ بداية العام الجاري.

وأوضح المكتب، في تقرير له، اليوم السبت، أن "سلطات الاحتلال هدمت ما لا يقل عن 474 مبنًى من المباني التي يملكها الفلسطينيون، بما فيها 150 مبنًى موّله المانحون، أو صادرتها أو أجبرت أصحابها على هدمها، ما أدى إلى تهجير 656 شخصًا، من بينهم نحو 359 طفلًا، في مختلف أنحاء الضفة الغربية".

وأضاف، أن "هذا يمثل زيادة قدرها 32% في عدد المباني المستهدفة، وزيادة تقارب 145% في استهداف المباني المموّلة من المانحين، وارتفاعًا يربو على 70 % في عدد السكان المهجرين، بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2020".

وأشار إلى أن "القانون الدولي الإنساني يشترط على السلطة القائمة بالاحتلال، تأمين الحماية لسكان الإقليم الذي تحتله، وضمان رفاهيتهم واحترام حقوق الإنسان الواجبة لهم، ويُحظر عليها تدمير أي ممتلكات مدنية".

وقالت "أوتشا": إن "تدمير الممتلكات على نطاق واسع، يشكل مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، وقد يرقى إلى جريمة حرب".

#أوتشا #الامم المتحدة #هدم منازل #منازل الفلسطينيين

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