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المطران حنا: تهجير المقدسيين من منازلهم نكبة جديدة

السبت 17 يوليو 2021 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
المطران حنا: تهجير المقدسيين من منازلهم نكبة جديدة



القدس المحتلة /سما/

أكد رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المطران عطا الله حنا اليوم السبت، على أن تهجير المقدسيين من منازلهم يعتبر نكبة جديدة.

وقال حنا في بيان صحفي: "ما يحدث حاليا في سلوان والتهديدات التي يتعرض لها حي الشيخ جراح إنما هي عينة عن المعاناة المستمرة والمتواصلة التي يتعرض لها المقدسيون بشكل خاص وشعبنا الفلسطيني بشكل عام في أكثر من مكان وموقع في هذه الأرض المقدسة".

وأضاف: "إن قلوبنا مع أهلنا في سلوان ومع حي الشيخ جراح وحيثما هنالك معاناة والم واضطهاد واستهداف فنحن دوما مع شعبنا الذي يستحق ان يعيش بكرامة وحرية في وطنه، ارفعوا أيديكم عن أهلنا في سلوان وفي حي الشيخ جراح وفي مدينة القدس كلها والتي يتعرض فيها المقدسيون لسياسة تهميش واضعاف هدفها النيل من عراقة وجودهم وانتماءهم لهذه المدينة المقدسة .

#المطران عطا الله حنا #تهجير المقدسيين

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