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الأمم المتحدة تدعو سلطات الاحتلال إلى وقف هدم المنازل الفلسطينية

السبت 17 يوليو 2021 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة تدعو سلطات الاحتلال إلى وقف هدم المنازل الفلسطينية



القدس المحتلة / سما /

دعت الأمم المتحدة السلطات الإسرائيلية إلى وقف هدم المنازل  الفلسطينية، والاستيلاء عليها، والايفاء بالتزاماتها كقوة احتلال بموجب القانون الإنساني الدولي.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية في نيويورك: "قامت القوات الإسرائيلية الخميس بتفكيك ومصادرة مبنى سكني في حمصة البقيع شمال الأغوار، ويوم الأربعاء فقد 84 فلسطينيا منازلهم في بلدة رأس التين بمحافظة رام الله، عندما صادرت القوات الإسرائيلية 49 مبنى على الأقل".

وأضاف "يقيم الفلسطينيون في تلك المنطقة كل صيف من أجل الرعي، ولكنهم الآن في خطر متزايد من الترحيل القسري من المنطقة"، متابعًا أن الأمم المتحدة دعت "إسرائيل" مرارا وتكرارا إلى وقف الهدم والاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، والوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال، بموجب القانون الإنساني الدولي.

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