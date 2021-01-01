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العالول يستقبل سفير جمهورية نيكاراغوا

السبت 17 يوليو 2021 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
العالول يستقبل سفير جمهورية نيكاراغوا



أطلع محمود العالول"ابو جهاد" نائب رئيس حركة فتح اليوم السبت سفير جمهورية نيكاراغوا لدى فلسطين يوبرتو موراليس، على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.

واستعرض العالول كم الإعتداءات والإنتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا، ومن صور هذا الإعتداءات ما يحدث في الشيخ جراح وسلوان وبطن الهوى في المدينة المقدسة، والعدوان الأخير على قطاع غزة  وما خلفه من تدمير مقصود للبنية التحية والأبراج السكنية والبيوت الآمنة للمواطنين وقتل مقصود للأبرياء والأطفال.

وأكد العالول تضامن حركة "فتح والشعب الفلسطيني مع جمهورية نيكاراغوا وسيادتها على أرضها، مشيدًا بمواقف نيكاراغوا الداعمة لفلسطين ولشعبها في المحافل الدولية، والنابعة من العلاقة التاريخية بين الشعبين.

من جانبه، أكد موراليس دعم بلاده الثابت للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وفي إقامة دولته المستقلة.

#محمود العالول #حركة فتح #جمهورية نيكاراغوا

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